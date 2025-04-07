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Арбитр Федотов раскритиковал судейство Карасёва в матче ЦСКА — «Динамо»

Арбитр Федотов раскритиковал судейство Карасёва в матче ЦСКА — «Динамо»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче ЦСКА и московского «Динамо» (3:1) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Здесь всё началось с 74-й минуты. До этого было ровно, одинаково и правильно. Что потом случилось с Карасёвым — непонятно. На 22-й минуте правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой. Вёл игру, показывал жёлтые, говорил с футболистами.

Но на 74-й минуте, вместо того чтобы спринтовать и нестись за Дивеевым, почему-то остановился в центре поля и зафиксировал фол, хотя футболист ЦСКА играл в мяч. Если бы момент был чуть ближе к центру, пришлось бы показывать красную — полез бы VAR. Дивеев правильно сыграл в мяч, а Карасёв ошибочно зафиксировал фол и показал жёлтую.

На 88-й минуте Карасёв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина — нога была не на весу. Я бы ещё понял, если бы Карасёв дал жёлтую. Но он развёл руками.

О чём они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо — скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору. В этом туре всплыла неодинаковая трактовка по жёлтым и красным карточкам. И это главная проблема.

На 90+1-й минуте Карасёв был в хорошей позиции и не назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Назначил только через VAR. За ним водится много таких эпизодов — сам решение не принимает и ждёт вызова к монитору. И почему Карасёв не назначил пенальти сразу — непонятно. Сухой влез, и решение исправили.

Сейчас решающая стадия сезона, и объяснить работу Карасёва просто невозможно. Арбитры такими действиями сами дают повод для критики», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
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«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
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