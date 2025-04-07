Арбитр Федотов раскритиковал судейство Карасёва в матче ЦСКА — «Динамо»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче ЦСКА и московского «Динамо» (3:1) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Здесь всё началось с 74-й минуты. До этого было ровно, одинаково и правильно. Что потом случилось с Карасёвым — непонятно. На 22-й минуте правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой. Вёл игру, показывал жёлтые, говорил с футболистами.

Но на 74-й минуте, вместо того чтобы спринтовать и нестись за Дивеевым, почему-то остановился в центре поля и зафиксировал фол, хотя футболист ЦСКА играл в мяч. Если бы момент был чуть ближе к центру, пришлось бы показывать красную — полез бы VAR. Дивеев правильно сыграл в мяч, а Карасёв ошибочно зафиксировал фол и показал жёлтую.

На 88-й минуте Карасёв был в правильной позиции, когда игрок ЦСКА на большой скорости полетел в соперника без игры в мяч и попал в опорную ногу. В этом разница с моментом Сутормина — нога была не на весу. Я бы ещё понял, если бы Карасёв дал жёлтую. Но он развёл руками.

О чём они могли говорить с Сухим на VAR? Что нет додавливания? Его и не надо — скорости достаточно. В такие моменты арбитр на VAR обязан звать главного к монитору. В этом туре всплыла неодинаковая трактовка по жёлтым и красным карточкам. И это главная проблема.

На 90+1-й минуте Карасёв был в хорошей позиции и не назначил 11-метровый в ворота «Динамо». Назначил только через VAR. За ним водится много таких эпизодов — сам решение не принимает и ждёт вызова к монитору. И почему Карасёв не назначил пенальти сразу — непонятно. Сухой влез, и решение исправили.

Сейчас решающая стадия сезона, и объяснить работу Карасёва просто невозможно. Арбитры такими действиями сами дают повод для критики», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.