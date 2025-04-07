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Тотти объяснил, почему у Миранчука не получилось закрепиться в основе «Аталанты»

Тотти объяснил, почему у Миранчука не получилось закрепиться в основе «Аталанты»
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Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти предположил, почему у российского полузащитника Алексея Миранчука не получилось закрепиться в «Аталанте».

— Как считаете, почему у Миранчука не получилось стать основным в «Аталанте»?
— У каждого футболиста есть своя ответственность в таких вещах. Возможно, если менять город, менять страну, то тяжелее найти себя. При этом он остаётся хорошим игроком, — сказал Тотти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

29-летний Миранчук был игроком итальянского клуба с сентября 2020 по июль 2024 года. Сезон-2022/2023 россиянин провёл на правах аренды в «Торино». Сейчас Алексей играет за клуб МЛС «Атланта Юнайтед».

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