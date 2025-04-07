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Шаронов: у «Спартака» нет футболиста, через которого строится игра на позиционных атаках

Шаронов: у «Спартака» нет футболиста, через которого строится игра на позиционных атаках
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Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о составе московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 6 апреля, красно-белые разгромили «Ростов» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«В матче «Ростов» — «Спартак» была равная игра до удаления, которое оказало решающий эффект. Не хочу обсуждать судей, потому что надо больше говорить о футболе. Например, в голе «Локомотива» в ворота «Зенита» больше обсуждали судью, хотя главными действующими лицами должны быть игроки.

У красно-белых нет футболиста, через которого строится игра на позиционных атаках. «Спартак» очень хорош в вертикальных атаках: в контратаках и на свободном пространстве», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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