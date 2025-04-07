Шаронов: у «Спартака» нет футболиста, через которого строится игра на позиционных атаках

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о составе московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 6 апреля, красно-белые разгромили «Ростов» (3:0) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025.

«В матче «Ростов» — «Спартак» была равная игра до удаления, которое оказало решающий эффект. Не хочу обсуждать судей, потому что надо больше говорить о футболе. Например, в голе «Локомотива» в ворота «Зенита» больше обсуждали судью, хотя главными действующими лицами должны быть игроки.

У красно-белых нет футболиста, через которого строится игра на позиционных атаках. «Спартак» очень хорош в вертикальных атаках: в контратаках и на свободном пространстве», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.