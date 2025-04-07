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Игрок сборной России Пальцев объяснил свои слова про ничем не отличающийся рекорд Овечкина

Игрок сборной России Пальцев объяснил свои слова про ничем не отличающийся рекорд Овечкина
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Защитник сборной России и махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев, чьи неоднозначные слова про хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина появились ранее в прессе, заявил, что его речь журналисты интерпретировали иначе.

Ранее издание «РБ Спорт» опубликовало интервью Пальцева, в котором он заявил, что считает Хабиба лучшим российским спортсменом, а не Овечкина, а также заявил, что «Рекорд Овечкина ничем не отличается от достижений тех гимнастов, которые брали золотые медали».

«Поздравляю Овечкина с рекордом НХЛ. Его карьера — пример профессионализма и трудолюбия для всех.

P. S. Любые рекорды в спорте достойны большого внимания! Это то, что я хотел донести, но журналисты интерпретировали всё иначе», — написал Пальцев в соцсетях.

Вечером 6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, стал лучшим игроком лиги по этому показателю.

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