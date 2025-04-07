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Комличенко ответил Дзюбе на слова, что он падает от дуновения ветра

Комличенко ответил Дзюбе на слова, что он падает от дуновения ветра
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, что он весит «под 90 кг, а падает от дуновения ветра».

«Мне вообще неинтересно, что там рукастый говорит. Не слышал такого. Пусть что хочет говорит. Реально неинтересно, всё равно», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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