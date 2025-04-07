Шаронов высказался об отсутствии голов у Мусаева в ЦСКА после зимней паузы

Бывший российский футболист Роман Шаронов в момент обсуждения результативности форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева заявил, что нападающих нельзя оценивать исключительно по количеству забитых мячей.

«Что касается отсутствия голов у Тамерлана Мусаева после зимней паузы, такое бывает. Надо более детально разбирать футболиста. Какие у него задания? Что он выполняет, помимо того чтобы забивать? Понятно, что забитые мячи — главная задача нападающих, но нельзя их оценивать только по голам, как и любого другого игрока», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

23-летний Мусаев в 32 матчах нынешнего сезона забил девять голов и отдал пять результативных передач, однако не забил ни единого мяча после возобновления чемпионата.