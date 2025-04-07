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Арбитр Федотов: судья Шафеев получил травму и перестал двигаться. Не надо быть героем

Арбитр Федотов: судья Шафеев получил травму и перестал двигаться. Не надо быть героем
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Пари НН» и «Оренбурга» (1:2) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Касимов – 24'     0:2 Мансилья – 45+1'     1:2 Весино – 45+7'    
Удаления: нет / Сахархизан – 90+8'

«Во время матча Шафеев получил травму — повредил икроножную мышцу. Было видно, что с середины второго тайма он перестал двигаться. На 90+7-й минуте был момент с наступом, а Шафеев просто остановился между штрафной и центром поля. Зафиксировал фол, но не показал красную. Бобровский правильно позвал его к монитору, и решение было исправлено.

Вывод простой: не надо быть героем на поле. Если что-то произошло и ты понимаешь, что не можешь выполнять обязанности, нет ничего страшного в том, чтобы поменяться с резервным арбитром. Так и клубы от ошибок спасёшь, и свою травму не усугубишь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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