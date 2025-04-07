Форвард «Локомотива» Воробьёв: не расстроюсь, если не забью сам, но команда выиграет

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, как он относится к своим забитым мячам.

«Конечно, нападающему приятно, когда он забивает, когда приносит команде очки. Но я уже не раз говорил, что не расстроюсь, если не забью сам, а команда выиграет. У меня другая цель.

Мне в этом году будет 28, а большого трофея в карьере всё ещё нет. Хочется что-то выиграть», — приводит слова Воробьёва пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне Воробьёв сыграл за «Локомотив» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 3 млн.