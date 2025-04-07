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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Ростов» — «Спартак» (0:3) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Здесь можно говорить только о красной карточке Сутормину. Москалёв отсудил хорошо, но этот момент — пограничный, и такое бывает. Не могу сказать, что арбитр сделал что-то не так, когда подошёл к монитору. Если бы он оставил своё решение и смог его объяснить — вопросов нет. Изменил — тоже. Кукуян звал на явную ошибку, но также слушал объяснение Москалёва. И если картинка не совпадает с объяснением, то судью зовут к монитору.

Возможно, Москалёв сказал про касание голеностопа, а Кукуян ответил: иди, смотри. Нога на весу — это плюс. Минус — большая скорость, шипы. Особых проблем у Маркиньоса, на котором был фол, я не обнаружил. Моё личное мнение — жёлтая. Но приписывать ошибку Москалёву здесь нельзя. В остальном ровно и одинаково по отношению к обеим командам. Мне работа Москалёва понравилась», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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