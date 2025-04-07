Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Ростов» — «Спартак» (0:3) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Ростов Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Здесь можно говорить только о красной карточке Сутормину. Москалёв отсудил хорошо, но этот момент — пограничный, и такое бывает. Не могу сказать, что арбитр сделал что-то не так, когда подошёл к монитору. Если бы он оставил своё решение и смог его объяснить — вопросов нет. Изменил — тоже. Кукуян звал на явную ошибку, но также слушал объяснение Москалёва. И если картинка не совпадает с объяснением, то судью зовут к монитору.

Возможно, Москалёв сказал про касание голеностопа, а Кукуян ответил: иди, смотри. Нога на весу — это плюс. Минус — большая скорость, шипы. Особых проблем у Маркиньоса, на котором был фол, я не обнаружил. Моё личное мнение — жёлтая. Но приписывать ошибку Москалёву здесь нельзя. В остальном ровно и одинаково по отношению к обеим командам. Мне работа Москалёва понравилась», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.