Гришин: Акинфеев в РПЛ может играть до 45 лет, его рекорд никто не побьёт
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Бывший футболист ЦСКА и тренер молодёжной команды армейцев Александр Гришин высказался о вратаре команды Игоре Акинфееве. Матч с «Динамо» (3:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги стал для 38-летнего футболиста 900-м официальным в карьере.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15' 1:1 Карраскаль – 24' 2:1 Гуарирапа – 77' 3:1 Обляков – 90+6'
«Игоря Акинфеева нужно поздравить с очередным рекордом, который никто не побьёт. Игорь — легенда ЦСКА! Если он хочет дотянуть до 1000 матчей, ему нужно ещё поиграть три сезона. В нашем чемпионате Акинфеев может выдержать такой ритм и даже играть до 45 лет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
789 матчей Акинфеев провёл в составе ЦСКА, 111 — в сборной России.
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