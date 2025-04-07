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Тотти призвал не критиковать экс-игрока «Рубина» за празднование гола с селфи

Тотти призвал не критиковать экс-игрока «Рубина» за празднование гола с селфи
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Бывший итальянский нападающий Франческо Тотти ответил на вопрос о повторении его фирменного празднования бывшим полузащитником казанского «Рубина» Виталием Лисаковичем.

— Бывший игрок «Рубина» Лисакович однажды отметил гол с помощью вашего знаменитого празднования, сделав селфи на телефон. Затем его команда пропустила дважды и по итогам матча вылетела из чемпионата России, а футболиста критиковали. Насколько важно особенные празднования делать в подходящий момент?
— Когда ты забиваешь, то отмечаешь, как считаешь нужным. И когда я делал селфи, и в случае, когда его команда вылетела, мы не могли знать, как закончится игра, празднуя гол, — сказал Тотти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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