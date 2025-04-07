Аршавин пошутил по поводу выгоды Гретцки от быстрого установления рекорда Овечкиным

Бывший российский футболист Андрей Аршавин находился на трибуне во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». В этом матче нападающий Александр Овечкин установил рекорд по числу шайб (895) в регулярных чемпионатах лиги, а в прошлой игре догнал Уэйна Гретцки (894). Канадец сопровождал Овечкина в этих матчах.
«Сейчас развернут 895 (вероятно, Аршавин имел в виду баннер или настил на лёд. — Прим. «Чемпионата»). Игра уже всё, её можно забыть. Каждый гол теперь расстилать будут? (Смеётся.) Гретцки, наверное, тоже доволен: ему нужно было бы ещё ездить по стране, а так два раза съездил, отстрелялся и теперь может из дома смотреть (смеётся)», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».
- 7 апреля 2025
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