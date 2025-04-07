Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Огромная скорость и убийственный прыжок». Арбитр Федотов оценил удаление игрока «Рубина»

«Огромная скорость и убийственный прыжок». Арбитр Федотов оценил удаление игрока «Рубина»
Комментарии

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении защитника казанского «Рубина» Егора Тесленко в матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Вада – 88'    
Удаления: нет / Тесленко – 84'

«Левников правильно показал вторую жёлтую игроку «Рубина» Тесленко. Начали снова искать, что было попадание через мяч. Но это лишнее. Здесь просто была огромная скорость и убийственный прыжок. Мяч здесь ни при чём», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android