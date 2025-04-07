«Огромная скорость и убийственный прыжок». Арбитр Федотов оценил удаление игрока «Рубина»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об удалении защитника казанского «Рубина» Егора Тесленко в матче с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Левников правильно показал вторую жёлтую игроку «Рубина» Тесленко. Начали снова искать, что было попадание через мяч. Но это лишнее. Здесь просто была огромная скорость и убийственный прыжок. Мяч здесь ни при чём», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.