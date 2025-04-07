Роман Шаронов: очковое преимущество не говорит, что «Краснодар» — чемпион

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«У «Краснодара» хороший запас очков, но «быкам» не будет легче в психологическом плане. Когда я играл в «Рубине», у нас был определённый отрыв, который потом сократился. Чемпионат России будет идти до конца.

Несмотря на то, что «Краснодар» имеет определённое очковое преимущество, это не говорит о том, что они чемпионы. Один из ключевых матчей — это следующий. Большая вероятность, что борьба за чемпионство будет до последнего тура», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47). Замыкает тройку лидеров также с 47 очками санкт-петербургский «Зенит». Четвёртое место занимает ЦСКА (44), пятое — московское «Динамо» (42).