Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Локомотива» в ворота «Зенита»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил взятие ворот санкт-петербургского «Зенита» «Локомотивом» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«Чистяков ничего не испортил — не было ключевых эпизодов, включения VAR. Обсуждают отбор Баринова перед голом «Локомотива», но там всё нормально.

Два игрока тянутся к мячу, у обоих одинаковые шансы, правильный подкат, небольшой контакт, но это борьба. В планку Чистякова вписывается с запасом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.