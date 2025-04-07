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Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Локомотива» в ворота «Зенита»

Арбитр Федотов объяснил, почему судьи засчитали гол «Локомотива» в ворота «Зенита»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил взятие ворот санкт-петербургского «Зенита» «Локомотивом» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Чистяков ничего не испортил — не было ключевых эпизодов, включения VAR. Обсуждают отбор Баринова перед голом «Локомотива», но там всё нормально.

Два игрока тянутся к мячу, у обоих одинаковые шансы, правильный подкат, небольшой контакт, но это борьба. В планку Чистякова вписывается с запасом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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