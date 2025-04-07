Червиченко: какая борьба за золото для ЦСКА? Побойтесь бога!

Футбольный эксперт Андрей Червиченко не считает, что московский ЦСКА остаётся претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге.

«В матче ЦСКА — «Динамо» получился хороший футбол на заснеженном поле. Динамовцы без Тюкавина немного ослабли в нападении, не использовав свои моменты. Армейцы же реализовали свои голевые эпизоды.

Какая борьба за золото для ЦСКА? Побойтесь бога! Впереди «Спартак» с массированной судейской поддержкой, «Зенит» с админресурсом, который рано или поздно проснётся, а также очень хорошо выглядевший в этом году «Краснодар», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА в 23 матчах РПЛ набрал 44 очка и занимает четвёртое место. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 52 очка. Чемпионат России проводится из 30 матчей.