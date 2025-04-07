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Червиченко: какая борьба за золото для ЦСКА? Побойтесь бога!

Червиченко: какая борьба за золото для ЦСКА? Побойтесь бога!
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Футбольный эксперт Андрей Червиченко не считает, что московский ЦСКА остаётся претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«В матче ЦСКА — «Динамо» получился хороший футбол на заснеженном поле. Динамовцы без Тюкавина немного ослабли в нападении, не использовав свои моменты. Армейцы же реализовали свои голевые эпизоды.

Какая борьба за золото для ЦСКА? Побойтесь бога! Впереди «Спартак» с массированной судейской поддержкой, «Зенит» с админресурсом, который рано или поздно проснётся, а также очень хорошо выглядевший в этом году «Краснодар», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА в 23 матчах РПЛ набрал 44 очка и занимает четвёртое место. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 52 очка. Чемпионат России проводится из 30 матчей.

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