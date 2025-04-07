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Андрей Каряка: «Динамо» будет проблематично попасть в тройку РПЛ

Андрей Каряка: «Динамо» будет проблематично попасть в тройку РПЛ
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Российский экс-футболист Андрей Каряка высказался о турнирном положении московского «Динамо».

«Динамо» будет проблематично попасть в тройку, ведь «Спартак» на ходу, «Зенит» неплох, а «Краснодар» тяжело остановить. Однако, если динамовцы будут набирать очки, не будет ничего невозможного.

Хоть у ЦСКА и три очка разницы до третьего места, конкуренты на ходу — будет сложно бороться за серебро. Самое интересное оставили на потом», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47). Замыкает тройку лидеров также с 47 очками санкт-петербургский «Зенит». Четвёртое место занимает ЦСКА (44), пятое — московское «Динамо» (42).

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