Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» — «Акрон»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» — «Акрон»
Комментарии

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» и тольяттинского «Акрона» (1:0) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Панталеан – 50'    

«Простая игра для Мешкова, несмотря на счёт. Всё спокойно, ровно и правильно. Надо было давать жёлтые — давал. Поговорить — говорил. На 44-й минуте второй ассистент Шаламберидзе зафиксировал офсайд при голе — это лёгкий момент для него. Семечки просто», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Объяснить работу Карасёва в дерби просто невозможно». Разбор судейства в 23-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android