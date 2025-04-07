Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Краснодар» — «Акрон»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче «Краснодара» и тольяттинского «Акрона» (1:0) в 23-м туре чемпионата России сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «ФК Краснодар». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

«Простая игра для Мешкова, несмотря на счёт. Всё спокойно, ровно и правильно. Надо было давать жёлтые — давал. Поговорить — говорил. На 44-й минуте второй ассистент Шаламберидзе зафиксировал офсайд при голе — это лёгкий момент для него. Семечки просто», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.