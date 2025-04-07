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Червиченко: когда «Краснодару» нужно закрепить свой успех, его начинает лихорадить

Червиченко: когда «Краснодару» нужно закрепить свой успех, его начинает лихорадить
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Краснодару» не будет психологически проще при отрыве в пять очков. «Быкам» проще тогда, когда они догоняют соперника в турнирной таблице, а потом обгоняют и выходят вперёд. Когда команде нужно закрепить свой успех, её почему-то начинает лихорадить.

Если у «Краснодара» будет отрыв в два очка перед последним туром, «быки» умудрятся упустить это преимущество и чемпионство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

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