Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда в НХЛ

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба опубликовал видеоролик, в котором обратился к хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Российский форвард забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю рекордсмена Уэйна Гретцки (894).

«Всем привет. Саня Овечкин вчера стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ и обогнал самого Уэйна Гретцки. Саня, ты сотворил историю, и я безумно за тебя счастлив. Горд за то, что ты наш соотечественник, трудно описать то, что ты испытал, потому что ты творишь не только российскую, но и мировую историю.

Думаю, ты безумно счастлив и у тебя есть чувство выполненного долга перед самим собой. Потому что это та цель, которую ты себе, наверное, однажды поставил. И вот всю карьеру ты шёл к ней и достиг. Сейчас наверняка у тебя лёгкое опустошение, но в любом случае я безумно счастлив за тебя», — сказал Дзюба.