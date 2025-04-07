Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда в НХЛ

Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с установлением рекорда в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба опубликовал видеоролик, в котором обратился к хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Российский форвард забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обогнав по этому показателю рекордсмена Уэйна Гретцки (894).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Всем привет. Саня Овечкин вчера стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ и обогнал самого Уэйна Гретцки. Саня, ты сотворил историю, и я безумно за тебя счастлив. Горд за то, что ты наш соотечественник, трудно описать то, что ты испытал, потому что ты творишь не только российскую, но и мировую историю.

Думаю, ты безумно счастлив и у тебя есть чувство выполненного долга перед самим собой. Потому что это та цель, которую ты себе, наверное, однажды поставил. И вот всю карьеру ты шёл к ней и достиг. Сейчас наверняка у тебя лёгкое опустошение, но в любом случае я безумно счастлив за тебя», — сказал Дзюба.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android