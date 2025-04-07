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На Украине возмущены тем, что УЕФА почтил память погибших футболистов из России

На Украине возмущены тем, что УЕФА почтил память погибших футболистов из России
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что на 49-м конгрессе организации в Сербии почтили память экс-игроков из России, погибших на СВО. В своём заявлении УАФ упомянула экс-защитника московского «Локомотива» и национальной команды России Алексея Бугаева и бывшего нападающего команд Второй лиги Заура Казиева. В 2024 году Бугаева приговорили к 9,5 годам тюрьмы за попытку сбыта наркотических средств. Позднее стало известно, что Алексей в возрасте 43 лет погиб во время военных действий на Украине. В это же время появилась информация о смерти Казиева на СВО, ему был 41 год.

«Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Мы настоятельно просим вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место», — говорится в заявлении УАФ.

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