Фанат «МЮ» ударил по лицу полузащитника «Сити» Грилиша после дерби — источник

Фанат «Манчестер Юнайтед» дал пощёчину полузащитнику «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Джеку Грилишу после матча 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает Daily Mail. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд». Итоговый результат — 0:0.

По информации источника, после окончания дерби, когда Джек Грилиш покидал поле, один из фанатов «красных дьяволов» подозвал хавбека сборной Англии. По ходу перепалки возле тоннеля в подтрибунное помещение болельщик дал пощёчину футболисту. Сообщается, что перед этим фанаты «Манчестер Юнайтед» использовали оскорбительные выкрики в отношении полузащитника «горожан» Филипа Фодена и его родной матери. Указывается, что болельщик, который ударил Грилиша, — 20 летний мужчина, после данного инцидента он предстанет перед судом Манчестера.

После 31 сыгранного матча «Манчестер Сити» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 38 очков. В следующем туре «горожане» сыграют с «Кристал Пэлас» (12 апреля), а «красные» — с «Ньюкаслом Юнайтед» (13 апреля).