Финал Медиалиги пройдёт в «Лужниках» в День московского спорта

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что финальный матч турнира пройдёт 5 июля в столичных «Лужниках» — в День московского спорта.

«Финал 5 июля. На одну игровую неделю сократили регулярный сезон для того, чтобы финал прошёл в День московского спорта в «Лужниках».

На территории комплекса будет около 200 тыс. человек. Мы будем вишенкой на торте всего празднества и можем замахнуться на рекорд посещаемости матчей лиги», — сказал Осипов на шоу AGM во «ВКонтакте».

Отметим, что главный спортивный стадион страны в прошлом сезоне уже принимал матчи Медиалиги, в том числе встречу «Амкала» и 2Drots. Игра прошла в сентябре.