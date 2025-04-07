Алеррандро — о переходе в ЦСКА: на меня выходили «Севилья», клубы из РФ и Франции

Форвард ЦСКА и молодёжной сборной Бразилии Алеррандро подробно рассказал о своём переходе в московскую команду.

«Ещё до армейцев две российские команды проявляли ко мне интерес, но только в трансфере не был заинтересован я. А в начале этого года с предложением выходила «Севилья», плюс звонили и интересовались несколько клубов из чемпионата Франции. Но я сразу сказал своему агенту, что хочу поехать в Россию.

Хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы играть в вашем чемпионате. Это было моим желанием, и я на этом настоял! Но, если честно, мы приложили очень много сил, чтобы этот трансфер в итоге случился. А какие ещё российские клубы мной интересовались? Нет, этого я вам не раскрою», — сказал Алеррандро в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алеррандро сыграл за ЦСКА два матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.