«Алания» отправила жалобу в ЭСК на работу главного арбитра матча с «Шинником»

«Алания» осталась недовольна работой бригадой арбитров во главе с Владимиром Фаловым и отправила жалобу на его работу в Экспертно-судейскую комиссию РФС. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Алании».

«В официальном письме наш клуб отметил два ключевых эпизода, на которые судейская бригада не отреагировала должным образом, что привело к неудовлетворительному результату матча для нашей команды.

Первый эпизод:

на 41-й минуте игры главный судья Владимир Фалов не зафиксировал грубое нарушение правил. Футболист команды соперника под игровым номером 89 нанёс удар ногой в опорную ногу Виктору Нафикову, после чего нападающий нашей команды упал на газон. Арбитр фол не зафиксировал.

Второй эпизод:

на 58-й минуте встречи соперник под игровым номером 30 совершал удар по нашим воротам из положения «вне игры». В результате чего после нескольких рикошетов мяч отскочил к футболисту команды соперника под номером 89, он же и забил гол в наши ворота.

На основании вышеизложенного, вместе с видеоподтверждением игровых эпизодов, ФК «Алания» просит оценить работу арбитра», — сказано в заявлении.