Агент Гурцкая — о тренере «Пари НН» Гончаренко: он «Урал» утопил с огромнейшим бюджетом

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о работе главного тренера «Пари Нижний Новгород» Виктора Гончаренко. В пятницу, 4 апреля, команда Гончаренко на своём поле проиграла «Оренбургу» (1:2) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, потерпев четвёртое поражение подряд.

После этой игры генеральный директор клуба заявил, что они не собираются увольнять белорусского специалиста: «Продолжаем работать». Виктор возглавил нижегородский клуб в начале октября 2024 года. Под его руководством в 12 играх в чемпионате России одержано две победы, ещё два матча завершились ничейным результатом, остальные — проиграны. Команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице (19 очков), находясь в зоне стыковых матчей.

— Александр Удальцов сказал, что вопрос об отставке Гончаренко не стоит.

— Ну, значит, они летом будут искать работу вместе. Спортивный директор всегда защищает тренера, потому что это тандем. И публично он обязан так говорить. Если Саня думает, что вопрос не только в тренере, то это большая проблема. Потому что вопрос только в тренере. Мы видим, каким образом смена тренера сильно меняет картинку с теми же самыми футболистами.

— Наверное, никто в этой студии не скажет ничего плохого про Гончаренко как тренера…

— Я скажу. Он «Урал» утопил в прошлом году с огромнейшим бюджетом.

— Сейчас, как я понимаю, он находится в поиске: сначала вышел в четыре защитника, потом вернулся к «3-4-3» по ходу игры. Идёт поиск.

— Сейчас самое время поиски делать, конечно. Это не поиск — значит, он не знает, что делать. Начинается хаос. А когда у тренера хаос, он сильно передаётся игрокам. Тренер в любой ситуации, даже когда что-то идёт не так, должен быть убежден, потому что за ним ещё идут 25 человек, которые смотрят на него, как на своего вожака. Если он менжуется, то у них ещё больше паника становится.

Если в следующем туре они сгорают «Динамо», а вероятность этого до матча велика, то уже надо будет думать не о переходных играх, а о том, чтобы хоть каким-то образом остаться. Это будет достижение, если они доползут до переходных матчей.

— Вы думаете, что придёт новый тренер и сможет что-то исправить?

— У них игроки есть. Мы же видели, что они и по-другому играют…

— Когда?

— Так безобразно, как они сыграли с «Оренбургом», я не видел, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

12 апреля «Пари НН» на выезде сыграет с московским «Динамо» в рамках 24-го тура чемпионата России.