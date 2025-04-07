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Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал, собирается ли он играть до 40 лет, как Вагнер Лав

Форвард ЦСКА Алеррандро рассказал, собирается ли он играть до 40 лет, как Вагнер Лав
Алеррандро
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25-летний форвард московского ЦСКА Алеррандро ответил на вопрос, собирается ли он выступать на профессиональном уровне до 40 лет.

«Буду ли я играть до 40 лет, как Вагнер Лав? Нет‑нет, думаю, в этом возрасте я уже буду дома, заниматься воспитанием детей. Чтобы играть так долго, как Вагнер, футболист должен соблюдать режим и очень себя беречь.

Ну и, конечно, необходимо хорошо тренироваться, чтобы быть в полной боевой готовности и играть до 40 лет. Но я так долго продолжать карьеру точно не планирую!» — сказал Алеррандро в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алеррандро сыграл за ЦСКА два матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Действующий трудовой договор форварда с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

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