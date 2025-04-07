Анчелотти — про Эдегора: у него тот же талант, что и в 16 лет. Он стал одним из лучших

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» высказался о капитане английской команды Мартине Эдегоре, ранее выступавшем за «сливочных».

«Эдегор очень молод. Сейчас у него такой же талант, как и в 16 лет. Тогда у него хватило характера и смелости, чтобы стать одним из лучших в Европе», — сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

26-летний Эдегор стал игроком «Реала» в январе 2015 года в возрасте 16 лет. Впервые за «сливочных» норвежец сыграл в мае того же года. Всего за основной состав «Реала» в 11 матчах он не отметился результативными действиями. С лета 2021 года футболист выступает за «Арсенал».