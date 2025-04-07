Карло Анчелотти лестно отозвался об «Арсенале» в преддверии матча Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, высказываясь о бывшем полузащитнике команды Мартине Эдегоре, назвал его текущий клуб — лондонский «Арсенал» — одной из лучших команд Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«В «Реале» Эдегору негде было продемонстрировать свои качества. Он решил уйти куда-то ещё, потому что у него была такая возможность. Он ушёл в один из лучших клубов Лиги чемпионов», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Первый матч между командами в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 мск. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Ответная встреча на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 16 апреля.
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