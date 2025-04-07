Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карло Анчелотти лестно отозвался об «Арсенале» в преддверии матча Лиги чемпионов

Карло Анчелотти лестно отозвался об «Арсенале» в преддверии матча Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, высказываясь о бывшем полузащитнике команды Мартине Эдегоре, назвал его текущий клуб — лондонский «Арсенал» — одной из лучших команд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В «Реале» Эдегору негде было продемонстрировать свои качества. Он решил уйти куда-то ещё, потому что у него была такая возможность. Он ушёл в один из лучших клубов Лиги чемпионов», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Первый матч между командами в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 мск. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Ответная встреча на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 16 апреля.

Материалы по теме
Анчелотти — про Эдегора: у него тот же талант, что и в 16 лет. Он стал одним из лучших
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android