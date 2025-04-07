Карло Анчелотти лестно отозвался об «Арсенале» в преддверии матча Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, высказываясь о бывшем полузащитнике команды Мартине Эдегоре, назвал его текущий клуб — лондонский «Арсенал» — одной из лучших команд Лиги чемпионов.

«В «Реале» Эдегору негде было продемонстрировать свои качества. Он решил уйти куда-то ещё, потому что у него была такая возможность. Он ушёл в один из лучших клубов Лиги чемпионов», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Первый матч между командами в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов состоится 8 апреля и начнётся в 22:00 мск. Он пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Ответная встреча на «Сантьяго Бернабеу» запланирована на 16 апреля.