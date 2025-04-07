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Андреев — об «Оренбурге»: пусть вылетает любой клуб из РПЛ, лишь бы не он

Андреев — об «Оренбурге»: пусть вылетает любой клуб из РПЛ, лишь бы не он
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Экс спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об игре своей бывшей команды в весенней части сезона Российской Премьер-Лиги.

— У «Оренбурга» есть шансы остаться в РПЛ. Есть команды, которые уступают «Оренбургу» по качеству футболистов. Пусть вылетает любой клуб из РПЛ, лишь бы не «Оренбург».

— Понятна ли вам структура игры Слишковича? Некоторые футболисты говорят, что он системный тренер.
— Да, структура игры видна. Кому-то кажется, что Слишкович системный тренер, кому-то — что ситуативный. Это вкусовщина, — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 23 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с московским ЦСКА. Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.

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