Нападающий ЦСКА Алеррандро назвал различие РПЛ и чемпионата Бразилии

Форвард московского ЦСКА Алеррандро назвал различие Российской Премьер-Лиги и бразильской Серии А.

«Уровень лиги очень серьёзный, здесь сложно играть. Даже несмотря на то что российские команды не участвуют в еврокубках. В Бразилии все говорят, что ваш чемпионат не такой сильный. Но я могу точно сказать — РПЛ выше уровнем. Хотя в Бразилии очень интенсивный футбол, мяч ходит быстро, идут постоянные перемещения с фланга на фланг.

В РПЛ всё немного иначе: футболисты часто играют строго по своей позиции, импровизации чуть меньше. Но ты точно знаешь, что должен делать на поле, какое у тебя задание. У меня только положительные впечатления от футбола в России», — сказал Алеррандро в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алеррандро сыграл за ЦСКА два матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 23 сыгранных матчей ЦСКА располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 12 апреля, начало — в 12:00 мск.