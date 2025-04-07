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«Барселона» раскритиковала Ла Лигу за публикацию конфиденциальных данных

«Барселона» раскритиковала Ла Лигу за публикацию конфиденциальных данных
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«Барселона» направила письмо в Ла Лигу, в котором выразила свое «удивление и возмущение» в связи с публикацией 2 апреля руководством испанского футбола информационного сообщения, включающего в себя данные об операции по продаже VIP-мест. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Клуб подчеркивает, что не знал об этом сообщении от Ла Лиги и не давал на него своего согласия. «Барселона» подчеркивает ненадлежащее поведение Ла Лиги, заключающееся в обнародовании подробностей финансовой информации, предоставленной клубом, а также в обнародовании решений руководящих органов Ла Лиги в отношении ФК «Барселона», что, по мнению клуба, «является грубым нарушением обязательств Ла Лиги перед одним из ее филиалов, а также явным нарушением статьи регламента по подготовке бюджетов»…

Обязанность конфиденциальности применяется и подлежит исполнению Ла Лигой даже в том случае, если средства массовой информации опубликовали другую информацию, поскольку работодатель и все его члены «должны воздерживаться от подтверждения, ратификации или опровержения» любых финансовых данных, предоставленных клубом.

Кроме того, «Барселоне» не понравились заявления президента Ла Лиги Хавьера Тебаса вокруг ситуации с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора, клуб называет его слова «явной попыткой дестабилизации».

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