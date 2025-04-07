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Тибо Куртуа отреагировал на уход Де Брёйне из «Манчестер Сити»

Тибо Куртуа отреагировал на уход Де Брёйне из «Манчестер Сити»
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Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на предстоящий уход из «Манчестер Сити» своего соотечественника Кевина Де Брёйне. Бельгиец покинет команду в конце сезона.

«Он один из лучших игроков в истории Бельгии, а также в АПЛ. У нас было много общих моментов. Я был уверен, что он перейдёт в другую команду, поэтому меня это не удивило», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

33-летний Де Брёйне играл за «Манчестер Сити» с 2015 года. С января 2012 по январь 2014 года бельгиец находился в структуре «Челси», но 1,5 года из этого времени провёл в арендах. Всего в АПЛ у полузащитника 281 матч, 70 голов и 120 результативных передач.

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