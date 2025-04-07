Тибо Куртуа отреагировал на уход Де Брёйне из «Манчестер Сити»

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на предстоящий уход из «Манчестер Сити» своего соотечественника Кевина Де Брёйне. Бельгиец покинет команду в конце сезона.

«Он один из лучших игроков в истории Бельгии, а также в АПЛ. У нас было много общих моментов. Я был уверен, что он перейдёт в другую команду, поэтому меня это не удивило», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

33-летний Де Брёйне играл за «Манчестер Сити» с 2015 года. С января 2012 по январь 2014 года бельгиец находился в структуре «Челси», но 1,5 года из этого времени провёл в арендах. Всего в АПЛ у полузащитника 281 матч, 70 голов и 120 результативных передач.