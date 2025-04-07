Месси, Суарес и Неймар — лучшее атакующее трио Европы в XXI веке — Goal

Интернет-портал Goal представил свой рейтинг лучших трио атакующих футболистов, выступавших за команды Европы в XXI веке. Первое место заняли Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар — они вместе играли за каталонскую «Барселону». На данный момент Месси и Суарес выступают за «Интер Майами» из МЛС, а Неймар — за свой родной клуб «Сантос».

Полный список выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар («Барселона»);

2. Карим Бензема, Гарет Бэйл и Криштиану Роналду («Реал» Мадрид);

3. Тьерри Анри, Самуэль Это′О и Лионель Месси («Барселона»);

4. Криштиану Роналду, Карлос Тевес и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»);

5. Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане («Ливерпуль»);

6. Робер Пирес, Деннис Бергкамп и Тьерри Анри («Арсенал»);

7. Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар («Пари Сен-Жермен»);

8. Педро Родригес, Эден Азар и Диего Коста («Челси»);

9. Марио Гётце, Роберт Левандовски и Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд);

10. Халк, Радамель Фалькао и Силвештре Варела («Порту»).