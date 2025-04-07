Тибо Куртуа: вопрос времени, когда «Арсенал» выиграет трофей
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об лондонском «Арсенале» в преддверии матча с «канонирами» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы очень уважаем «Арсенал». У меня много друзей, которые болеют за «Арсенал», и я знаю, что у них всё хорошо. Это молодая команда, в которой есть опытные игроки. Они сильны на стандартных положениях, поэтому против них очень сложно играть. Это будет отличная игра. Считаю, что лишь вопрос времени, когда «Арсенал» выиграет трофей», — сказал Куртуа на пресс-конференции.
Бельгиец не уточнил, говорил ли он исключительно про Лигу чемпионов или про все трофеи. В последний раз «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов в 2006 году, где проиграл «Барселоне».
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