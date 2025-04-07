Тибо Куртуа: вопрос времени, когда «Арсенал» выиграет трофей

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об лондонском «Арсенале» в преддверии матча с «канонирами» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы очень уважаем «Арсенал». У меня много друзей, которые болеют за «Арсенал», и я знаю, что у них всё хорошо. Это молодая команда, в которой есть опытные игроки. Они сильны на стандартных положениях, поэтому против них очень сложно играть. Это будет отличная игра. Считаю, что лишь вопрос времени, когда «Арсенал» выиграет трофей», — сказал Куртуа на пресс-конференции.

Бельгиец не уточнил, говорил ли он исключительно про Лигу чемпионов или про все трофеи. В последний раз «Арсенал» играл в финале Лиги чемпионов в 2006 году, где проиграл «Барселоне».