Экс-вратарь «Барселоны» Масип рассказал о конфликте Месси с Луисом Энрике

Бывший голкипер каталонской «Барселоны» Хорди Масип вспомнил о ссоре Лионеля Месси с тогдашним главным тренером каталонской команды Луисом Энрике. Испанский специалист возглавлял сине-гранатовых с 2014 по 2017 год. На данный момент Энрике является главным тренером «Пари Сен-Жермен».

— Правда ли, что Месси и Энрике поссорились в 2015 году?

— Между ними действительно было напряжение, но до драки не доходило. Это нормально, если учесть ситуацию, в которой тогда находилась команда. Вскоре после этого «Барселона» выиграла требл, так что ничего страшного в этом не было, — приводит слова Масипа Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).