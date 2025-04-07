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«Многое будет против нас». Джон Кордоба — о предстоящем матче «Краснодара» с «Зенитом»

«Многое будет против нас». Джон Кордоба — о предстоящем матче «Краснодара» с «Зенитом»
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Предстоящий матч с «Зенитом» можно назвать матчем за чемпионство?
– Мы ожидаем сложной игры против «Зенита», много вещей будет против нас, будет очень тяжело, но неважно, мы будем стараться, продолжать, это наш путь.

– Почему «Зенит» начал терять очки? Что с ними происходит?
– Я не знаю, я сейчас работаю тут, помогаю «Краснодару» в получении очков. То, что происходит в других командах – их дело. Сейчас самое главное, что у нас происходит, — приводит слова Кордобы Metaratings.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.

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