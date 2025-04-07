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У «МЮ» нет планов на Санчо, «Челси» может заплатить неустойку за возврат игрока — Романо

У «МЮ» нет планов на Санчо, «Челси» может заплатить неустойку за возврат игрока — Романо
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, выступающий на правах аренды за «Челси», не останется в составе манкунианцев в случае возвращения. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

По сведениям источника, у англичанина нет будущего в составе команды, пока её тренером является Рубен Аморим. У «Челси» же есть обязательство выкупа Санчо за € 29 млн, однако синие могут заплатить неустойку в размере € 5,8 млн, чтобы не активировать выкуп игрока. Пока нет точной информации, какое решение по игроку примет «Челси».

25-летний Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В 83 матчах за команду на его счету 12 голов и шесть результативных передач.

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