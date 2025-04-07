«Наполи» и «Болонья» поделили очки в матче 31-го тура Серии А

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). Итоговый результат — 1:1.

На 18-й минуте полузащитник «Наполи» Андре Замбо Ангисса открыл счёт. Ответный мяч «Болоньи» на 64-й минуте забил нападающий Дан Ндой — 1:1.

После 31 сыгранного матча «Болонья» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 65 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет миланский «Интер», у которого 68 очков. В следующем туре «Болонья» сыграет с «Аталантой» (13 апреля), а «Наполи» — с «Эмполи» (14 апреля).