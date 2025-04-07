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«Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу», потерпев восьмое поражение подряд в АПЛ

«Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу», потерпев восьмое поражение подряд в АПЛ
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Завершился матч 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом (Англия). «Ньюкасл» разгромил «Лестер» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Руда ван Нистелроя потерпели восьмое поражение подряд в чемпионате Англии.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Мёрфи – 2'     0:2 Мёрфи – 11'     0:3 Барнс – 34'    

За «Ньюкасл Юнайтед» отличились полузащитник Джейкоб Мёрфи (дубль) и нападающий Харви Барнс — 3:0.

После 31 сыгранного матча «Лестер» располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков. «Ньюкасл» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 53 очка. В следующем туре «Лестер» сыграет с «Брайтоном» (12 апреля), а «Ньюкасл» — с «Манчестер Юнайтед» (13 апреля).

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