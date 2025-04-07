Результаты матчей чемпионата Испании 7 апреля
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Сегодня, 7 апреля, в испанской Ла Лиге прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.
Испания — Примера . 30-й тур
07 апреля 2025, понедельник. 22:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
1 : 1
Осасуна
Памплона
0:1 Эррандо – 49' 1:1 Раба – 87'
В единственном матче дня «Леганес» на своём поле поделил очки с «Осасуной» со счётом 1:1. Первый гол был забит на 49-й минуте, его автором стал Хорхе Эррандо. Ответный точный удар случился на 86-й минуте: пенальти реализовал Раба.
«Осасуна» не может победить в чемпионате со 2 февраля, когда на своём поле обыграла «Реал Сосьедад» (2:1). С тех пор прошло восемь матчей (пять ничьих, три поражения). «Леганес» прервал серию из трёх поражений в чемпионате.
«Осасуна» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице после 30 матчей. «Леганес» набрал 28 очков и идёт в зоне вылета.
Комментарии
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