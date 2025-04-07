Результаты матчей чемпионата Испании 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, в испанской Ла Лиге прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

В единственном матче дня «Леганес» на своём поле поделил очки с «Осасуной» со счётом 1:1. Первый гол был забит на 49-й минуте, его автором стал Хорхе Эррандо. Ответный точный удар случился на 86-й минуте: пенальти реализовал Раба.

«Осасуна» не может победить в чемпионате со 2 февраля, когда на своём поле обыграла «Реал Сосьедад» (2:1). С тех пор прошло восемь матчей (пять ничьих, три поражения). «Леганес» прервал серию из трёх поражений в чемпионате.

«Осасуна» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице после 30 матчей. «Леганес» набрал 28 очков и идёт в зоне вылета.