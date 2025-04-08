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Игрок «Спартака» Барко — лучший латиноамериканский футболист уикенда по версии SofaScore

Игрок «Спартака» Барко — лучший латиноамериканский футболист уикенда по версии SofaScore
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан порталом SofaScore лучшим латиноамериканским футболистом (за исключением бразильцев) уикенда европейских чемпионатов.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

Барко, принявший участие в матче с «Ростовом» (гол и результативная передача), набрал 9,3 очка. На втором месте располагается Никлас Кастро (8,5), на третьем — игрок «Краснодара» Лукас Оласа за перфоманс в матче с «Акроном» (8,2). В пятёрку также вошли Николас Отаменди (7,9) и футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья (7,9) за игру с «Пари НН» (2:1).

В нынешнем сезоне Барко в 28 матчах чемпионата и Кубка России забил 11 голов и сделал семь результативных передач.

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