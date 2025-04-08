Игрок «Спартака» Барко — лучший латиноамериканский футболист уикенда по версии SofaScore

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко признан порталом SofaScore лучшим латиноамериканским футболистом (за исключением бразильцев) уикенда европейских чемпионатов.

Барко, принявший участие в матче с «Ростовом» (гол и результативная передача), набрал 9,3 очка. На втором месте располагается Никлас Кастро (8,5), на третьем — игрок «Краснодара» Лукас Оласа за перфоманс в матче с «Акроном» (8,2). В пятёрку также вошли Николас Отаменди (7,9) и футболист «Оренбурга» Брайан Мансилья (7,9) за игру с «Пари НН» (2:1).

В нынешнем сезоне Барко в 28 матчах чемпионата и Кубка России забил 11 голов и сделал семь результативных передач.