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Источник: Делап — главная цель для «МЮ» летом, «Манчестер Сити» получит 20% от трансфера

Источник: Делап — главная цель для «МЮ» летом, «Манчестер Сити» получит 20% от трансфера
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Нападающий «Ипсвич Таун» Лиам Делап является главной целью «Манчестер Юнайтед» на подписание в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Крис Уилер в соцсети Х.

По сведениям источника, манкунианцы готовы активировать сумму выкупа за 22-летнего футболиста в размере € 46 млн, если «Ипсвич» вылетит из английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» получит 20% от перепродажи своего воспитанника, который покинул клуб на постоянной основе в 2024 году. Сообщается, что у горожан есть опция возврата игрока, которой клуб не собирается пользоваться.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остаётся для «Манчестер Юнайтед» альтернативным вариантом.

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