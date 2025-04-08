Николай Писарев объяснил, в чём выражается чемпионский почерк «Краснодара»

Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что «Краснодар» приобрёл опыт и стал увереннее выступать с командами из нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«В чём выражается чемпионский почерк — ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришёл опыт», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена».