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Николай Писарев объяснил, в чём выражается чемпионский почерк «Краснодара»

Николай Писарев объяснил, в чём выражается чемпионский почерк «Краснодара»
Николай Писарев
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Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что «Краснодар» приобрёл опыт и стал увереннее выступать с командами из нижней части турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«В чём выражается чемпионский почерк — ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришёл опыт», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

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