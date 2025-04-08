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«Это матч всей истории для «Краснодара». Радимов — о предстоящей игре «Зенита»

«Это матч всей истории для «Краснодара». Радимов — о предстоящей игре «Зенита»
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Экс-полузащитник национальной команды России Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это не матч сезона, а матч всей истории для «Краснодара». У них есть шанс выиграть и создать отрыв в борьбе за чемпионство. Вряд ли «Краснодар» отойдёт от своей игры, а «Зениту» сложно взламывать оборону команд, которые умеют играть в закрытой манере.

При этом я уверен, что нас ждёт очень интересный футбол с голами и атаками. С нынешним «Зенитом» можно бороться за инициативу и выигрывать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 47 очков.

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