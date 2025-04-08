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Результаты матчей чемпионата Италии 7 апреля

Результаты матчей чемпионата Италии 7 апреля
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7 апреля состоялся один матч в рамках 31-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом матча.

Чемпионат Италии, результат матча 31-го тура 7 апреля

«Болонья» — «Наполи» — 1:1

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 68 очков. «Наполи» располагается на втором месте, набрав 65 очков. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», набрав 58 очков.

В топ-5 входят «Болонья» и «Ювентус», которые набрали 57 и 56 очков соответственно.

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер».

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