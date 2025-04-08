Результаты матчей чемпионата Англии 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, прошла одна встреча 31-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 7 апреля:

«Лестер» — «Ньюкасл» — 0:3.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 73 очка. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Челси» и «Ньюкасл», набравшие по 53 балла. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 31 матча.

Футболист из Англии забил мяч с центра поля: