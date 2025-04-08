Криштиану Роналду назвал ключевой способ достижения успеха

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал главный способ добиться успеха.

«Упорный труд – единственный путь к успеху», — написал Роналду в одной из социальных сетей.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 40-летнего футболиста составляет € 12 млн.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: