Роналдиньо рассказал о своём отношении к Мбаппе

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе – один из современных игроков, которые мне нравятся. Я также восхищаюсь им за то, что он делает вне поля. Он отличный друг. У нас схожие пути после ухода из «ПСЖ» – разница лишь в клубе. В «Реале» Килиан сможет продолжить развитие и выиграть что-то важное, чего ему не хватает сейчас», – приводит слова Роналдиньо L'Équipe.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

После 30 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка.