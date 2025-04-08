Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдиньо рассказал о своём отношении к Мбаппе

Роналдиньо рассказал о своём отношении к Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель «Золотого мяча» 2005 года бразилец Роналдиньо высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе – один из современных игроков, которые мне нравятся. Я также восхищаюсь им за то, что он делает вне поля. Он отличный друг. У нас схожие пути после ухода из «ПСЖ» – разница лишь в клубе. В «Реале» Килиан сможет продолжить развитие и выиграть что-то важное, чего ему не хватает сейчас», – приводит слова Роналдиньо L'Équipe.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

После 30 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 63 очка.

Материалы по теме
«Криштиану появился потом». Мбаппе объяснил, почему стал болельщиком «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android