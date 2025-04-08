Бубнов отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с «Ростовом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

«У «Ростова» очень молодая средняя линия. «Спартак» просто порвал дончан в этой зоне. Хозяева не выдержали. Плюс в атаке красно-белые сильнее. Отмечу, что два гола москвичи забили из-под Осипенко. Если бы не спасение Денисова, то могло всё пойти по-другому? Да, но это фарт.

Станкович поставил Гарсию в центр нападения. Но разве он лучше Угальде сыграл? Нет. Видимо, что-то с костариканцем случилось. В этой игре «Спартак» в обороне практически грубо не ошибался. Абена и Рябчук хорошо сыграли», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обогнав «Зенит» по дополнительным показателям. «Ростов» расположился на седьмой строчке. Лидером продолжает оставаться «Краснодар».